Такое нарушение повлечет штраф или лишение свободы, отметил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Люди, разоряющие палисадники, обустроенные жителями у подъездов домов, могут получить до двух лет лишения свободы, замена покупных букетов цветами с клумб на 1 сентября также может обернуться штрафом, арестом на 15 суток или обязательными работами. Об этом рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Если жители обустраивали клумбу возле дома, и кто-то сорвал цветы или выкопал их, то нарушителю за порчу или хищение грозит административная и уголовная ответственность", - сказал Машаров.

Он уточнил, что если нарушитель сорвал цветы и выбросил их, не унося с собой, то это расценивается как мелкое хулиганство - статья 20.1 КоАП РФ. "Такое деяние влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток", - уточнил эксперт.

Если же нарушитель сорвал цветы и забрал их с собой, и при этом стоимость букета меньше 2,5 тыс. рублей, то это можно расценить как мелкое хищение - ст. 7.27 КоАП РФ. "За такое нарушение положен административный штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тыс. рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов", - сказал Машаров.

Он уточнил, что в том случае, если нарушитель решил действовать по-крупному и втайне сорвал или выкопал цветы стоимостью более 2,5 тыс. рублей, то его могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 158 УК РФ (наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет).

В Москве цены на букет роз начинаются от 5 тыс. рублей. Букет из трех гладиолусов или девяти астр стоит 2,5 тыс. рублей, из пяти зеленых хризантем - 1,5 тыс. рублей. Икебана с одной гортензией обойдется почти в 3 тыс. рублей, столько же - букет из трех подсолнухов. Георгин стоит в среднем 350 рублей за штуку.