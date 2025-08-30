В ЛНР создадут два кластера в сферах строительства и металлургии

Соответствующие заявки от региона будут поданы в 2026 году

ЛУГАНСК, 30 августа. /ТАСС/. Два кластера в сферах строительства и металлургии планируют создать в Луганской Народной Республике в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Соответствующие заявки от региона будут поданы в 2026 году. Об этом ТАСС сообщили в министерстве образования и науки ЛНР.

"В 2026 году планируется участие в конкурсном отборе Министерства просвещения Российской Федерации на создание кластеров федерального проекта "Профессионалитет". Заявки будут поданы на отбор кластеров в отраслях "Строительство" и "Металлургия", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном врио министра Анжеликой Прядкиной.

В 2024 году по итогам конкурсного отбора в Луганской Народной Республике созданы два образовательных кластера в отрасли "Туризм и сфера услуг" на базе Луганского колледжа технологий торговых процессов и кулинарного мастерства, в состав входят восемь колледжей. Также в отрасли "Средства массовой информации и коммуникационные технологии" на базе Луганского колледжа информационных технологий и предпринимательства, в состав входят четыре колледжа. Налажена работа с организациями и отраслевыми партнерами.

В 2025 году адресный кластер создан в отрасли "Машиностроение" на базе Стахановского колледжа технологий машиностроения. Также в этом году подана заявка в Минсельхоз РФ на участие Новосветловского аграрного колледжа в отборе проектов развития аграрных колледжей для получения в 2026 году субсидии из федерального бюджета на создание системы поддержки профильных колледжей для подготовки кадров агропромышленного комплекса.

В ЛНР 60 профессиональных образовательных организаций, в которых обучается более 14 тыс. человек.