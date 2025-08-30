По версии прокуратуры столичного округа Колумбия, "есть серьезный риск" того, что мужчина покинет США, если будет освобожден из-под стражи

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Прокуратура столичного округа Колумбия попросила суд в Вашингтоне отказать россиянину Денису Постовому в освобождении под залог до начала разбирательства его дела по существу. Об этом говорится в ее ходатайстве, поступившем в пятницу в электронную базу суда.

По версии прокуратуры, "есть серьезный риск" того, что россиянин покинет США, если будет освобожден из-под стражи. Власти США в связи с этим утверждают, что у Постового есть связи в ряде государств, а также имеются активы, вероятно, в России и Китае.

В ходатайстве прокуратуры отмечается, что максимальное наказание, которое может грозить Постовому, составляет 20 лет лишения свободы. В документе по большей части проигнорированы доводы защиты Постового относительно ухудшения состояния его здоровья.

Адвокат россиянина Уильям Коффилд ранее заявил ТАСС, что у его клиента был обнаружен "камень в желчном пузыре". По мнению юриста, рассматривающая дело Постового судья Лорен Алихан "принимает во внимание" эти обстоятельства. Адвокат подчеркнул, что лекарство, которое прописали Постовому, вызывает у того тошноту и упадок сил. И это сильно осложняет россиянину, который и так испытывает боли, ознакомление с материалами по его делу, уточнил Коффилд.

Адвокат на прошлой неделе также сообщил, что просит суд дать Постовому возможность посетить офтальмолога, так как у него наблюдается подозрение на катаракту. Юрист отметил, что это тоже мешает россиянину быстро ознакомиться с материалами дела.

Министерство юстиции США объявило 16 сентября 2024 года, что Постовой был задержан в Сарасоте (штат Флорида). Он обвиняется в нарушениях американского режима экспортного контроля, контрабанде, попытке отмывания денег. По версии американских властей, Постовой незаконно экспортировал в Россию технологии двойного назначения, которые якобы могли использоваться в ходе специальной военной операции на Украине. Впоследствии Постового по решению суда во Флориде доставили в Вашингтон. Он содержится под стражей в американской столице. Процесс по его делу, как ожидается, состоится в федеральном окружном суде Вашингтона, пока там идут предварительные заседания.