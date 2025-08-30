Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение владельцу аптечной сети

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) направил обращение владельцу аптечной сети "Апрель" Вадиму Анисимову с просьбой открыть аптеку в Тенистовском сельском поселении в Крыму. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас, уважаемый Вадим Георгиевич, рассмотреть возможность открытия аптечного пункта на территории одного из сел Тенистовского сельского поселения. Глава поселения готов оказать содействие в поиске помещения для размещения аптеки", - говорится в обращении.

Как рассказал ТАСС Леонов, в ходе летней рабочей поездки в Крым к нему обратился глава поселения с просьбой открыть аптеку хотя бы в одном из сел в Тенистовском. Это сельское поселение включает пять сел, в которых живет около 3 тыс. человек. "И все эти люди вынуждены ездить за лекарствами в соседние населенные пункты. А до них ехать не меньше 25 км", - отметил депутат.

Леонов подчеркнул, что аптеки являются "базовым элементом современной инфраструктуры" и должны находиться в шаговой доступности, как это организовано в крупных городах России. "Убежден, что этот принцип должен распространяться и на населенные пункты поменьше без всяких исключений", - резюмировал парламентарий.