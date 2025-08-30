Историк заметила, что причиной кризиса доверия к истории стала оценка исторической памяти как несостоятельной перед правдой политической конструкции

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российское общество еще переживает последствия нигилизма в отношении истории, сформированного в 1990-х годах, историческая память сегодня формируется заново. Об этом в интервью ТАСС сообщила руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте РФ, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"Самое страшное, что может появиться, - это нигилизм российского общества к истории. То есть когда будет недоверие - это самое страшное. Попытки были в 1990-е годы, наше общество тяжело это пережило. Мы до сих пор еще испытываем на себя влияние того исторического нигилизма, который был сформирован в 1990-е годы через насильственный пересмотр всех наших ценностей. И сегодня историческая память как бы формируется заново", - сказала она.

Историк заметила, что причиной кризиса доверия к истории стала оценка исторической памяти как несостоятельной перед правдой политической конструкции. "Если рассматривать историческую память как политическую конструкцию для решения тех или иных геополитических вопросов - так рассматривают ее на Западе - мы не сможем отвечать на запрос формирования национального сознания, а именно это главный запрос у нашего общества. И в этом случае историческая память будет подвержена хаотическим изменениям и несостоятельна перед правдой", - добавила она.

По ее словам, помочь обществу может формирование исторической памяти на основе глубокой исторической науки. "Именно на базе академического знания должны формироваться те представления и приоритеты в массовой культуре, которые сформируют мировоззрение", - заключила Малышева.