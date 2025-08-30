При этом восприятие сложности обучения различается по регионам и полу

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Более половины родителей полагают, что школьное образование сейчас гораздо хуже, чем то, которое получали они. Обратного мнения придерживается практически каждый пятый родитель, свидетельствуют результаты исследования холдинга "Ромир" (результаты опроса есть в распоряжении ТАСС).

"16% наших граждан с уверенностью говорят, что дети сегодня получают в школе лучшее образование, чем в их время, а 14% видят равенство в качестве учебного процесса. Однако большая часть опрошенных - 58% - выражают определенную обеспокоенность, полагая, что нынешние школьники получают худшее образование", - говорится в результатах исследования.

Аналитики также рассказали, что подавляющее большинство наших соотечественников - 56% - убеждены: современным школьникам приходится нелегко, ведь учиться сейчас, по мнению респондентов, труднее, чем когда они сами впервые переступили порог первого класса. Лишь 18% респондентов считают, что сложность осталась прежней и только 11% полагают, что раньше школьная жизнь была тяжелее.

При этом восприятие сложности обучения различается по регионам и полу. Особенно остро воспринимают возросшую сложность обучения жители Урала: здесь 64% россиян считают, что учиться сейчас гораздо тяжелее, чем было ранее.

Разница во мнениях прослеживается и в гендерном соотношении: женщины в большей степени, чем мужчины, убеждены в возросшей сложности - 61% против 50% соответственно, что, возможно, связано с большей вовлеченностью матерей в учебный процесс детей, уточняется в итогах исследования.

Исследование проводилось на базе потребительской панели "Ромир", объединяющей 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. покупателей, репрезентативно представленных по всей России (240 городов с населением свыше 10 тыс. человек).