Спасатели порекомендовали обходить рекламные щиты, а автомобилистам на дорогах быть внимательными

БАРНАУЛ, 30 августа. /ТАСС/. Сильный ветер до 25 м/с, грозы и град прогнозируются в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, усиление ветра 17-22 м/с, местами порывы 25 м/с и более в Алтайском крае с 30 августа по 1 сентября", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют при такой погоде обходить рекламные щиты, а автомобилистам на дорогах быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.