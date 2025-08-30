Мемориальная акция прошла у памятника артисту у Дворца молодежи "Юность"

ДОНЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Возложение цветов прошло у памятника народному артисту СССР, уроженцу Донбасса Иосифу Кобзону в седьмую годовщину его смерти, передает корреспондент ТАСС.

Мемориальная акция прошла у памятника артисту авторства народного художника РФ Александра Рукавишникова у Дворца молодежи "Юность". Его открыли ровно 22 года назад - 30 августа 2003 года. Певец изображен идущим по улице с накинутым на плечи пальто.

"Иосиф Давыдович был значимой фигурой для всего Донбасса, для всей России. Это тот человек, который не боялся высказывать свое мнение, не боялся отстаивать свою точку зрения. Помним, как он не побоялся и пошел разговаривать в "Норд-Ост" с террористами. Во времена становления ДНР он приезжал и поддерживал жителей Донбасса", - сказал журналистам руководитель "Молодой республики" и регионального отделения МГЕР Сергей Добровольский.

Почтить память земляка - Кобзон родился в Часовом Яре - пришли мэр Донецка Алексей Кулемзин, партийцы "Единой России", активисты организации "Молодая республика" и МГЕР, другие горожане и гости шахтерской столицы.

В ДНР памятные мероприятия включат хоровое исполнение песни Кобзона, а также концерт-реквием в его честь.

Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, песни Кобзона поддерживали и ободряли жителей региона в годы становления Донецкой Народной Республики. "К сожалению, Иосиф Давыдович не смог разделить с нами радость воссоединения Донбасса с Россией, о чем он так искренне мечтал. Не застал и освобождения этим летом родного города Часова Яра", - написал он в своем Telegram-канале.

Кобзон - российский певец, общественный и политический деятель, ушел из жизни 30 августа 2018 года на 81-м году после тяжелой и продолжительной болезни. Он был депутатом Госдумы шести созывов, с 2003 по 2011 год был председателем комитета по культуре. Кобзон - почетный член Российской академии художеств, удостоен многочисленных наград СССР, РФ и зарубежных стран.