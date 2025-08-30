Фадеев призвал не отказываться от домашних заданий в школе

Глава СПЧ предложил пересмотреть их формат на фоне распространения нейросетей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Домашние задания - это часть процесса обучения, от которой отказываться нельзя, но можно пересмотреть формат на фоне распространения нейросетей. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Домашняя работа, как учит дидактика - это часть процесса обучения. Конечно, нельзя отказываться от домашней работы. Это не я говорю, я у учителей, у педагогов, у директоров спрашиваю, и все они говорят, что, конечно, от домашней работы отказываться нельзя", - сказал Фадеев.

Он отметил, что сторонники отказа от домашней работы в школе приводят в пример самые передовые школы, где на дом якобы ничего не задают. На самом деле, по словам собеседника агентства, в этих школах есть домашнее задание, просто его выполняют после занятий вместе с педагогом.

"Я прислушиваюсь к тому, что говорят профессионалы. А они говорят, что не надо отменять домашнюю работу. Другое дело, что если выполнение домашней работы будет сводиться к подключению разного рода чатов и пересылки ответов учителю, то такая домашняя работа не нужна. Такая домашняя работа только вредит", - подчеркнул глава СПЧ.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагал обсудить тему отмены домашнего задания из-за сильной нагрузки на учеников, отметив, что большинство депутатов Госдумы считают, что российские ученики перегружены домашним заданием из-за проведения за учебой в среднем 8-10 часов в день. Большинство участников обсуждения поддержали идею изменения формата, объема и содержания внеурочной нагрузки.

По данным депутата Госдумы Елены Бондаренко, изменения формата, объема и содержания домашних заданий школьников или полную их отмену обсудят на осенней сессии в Госдуме.