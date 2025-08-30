Кроме того, ограничиваются дополнительные комиссии

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Опоздавшие на авиарейс пассажиры, но прибывшие в аэропорт отправления, смогут воспользоваться обратным билетом. Это следует из приказа Минтранса, с которым ознакомился ТАСС.

Ранее, если пассажир купил билет "туда-обратно" и опоздал на рейс, то авиакомпании могли аннулировать сразу весь заказ. Теперь обратный билет будет сохранен за пассажиром.

Кроме того, ограничиваются дополнительные комиссии: размер платы за аннулирование перевозки или изменение ее условий будет ограничен только фактическими расходами перевозчика.