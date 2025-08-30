В ДНР начали постройку водовода от фильтровальной станции в Макеевке

Его длина составила 2,5 км

ДОНЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Монтаж нового водовода протяженностью около 2,5 км от ближайшей фильтровальной станции до второго по численности населения города ДНР Макеевки начнется на следующей неделе, ведутся подготовительные работы. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Водовод был построен в 1976 году. Трубы износились и текут. Сложный рельеф не позволяет оперативно устранять мелкие порывы. Поэтому приняли решение построить новый водовод протяженностью почти два с половиной километра. Завезли первую партию труб, со следующей недели начнем монтаж", - написал он в своем Telegram-канале. Проводится расчистка участка и прокладываются траншеи.

По словам Пушилина, новый водовод позволит улучшить водоснабжение жителей Макеевки, снизив потери воды на 7 тыс. куб. м в сутки.

Ранее в августе в Макеевке запустили водонапорную башню, которая позволит снабжать многоквартирные дома, в которых проживает около 3 тыс. человек.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% от нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.