В аэропорту Сочи задерживается более 40 рейсов

Задержки наблюдаются как по внутренним, так и международным направлениям

СОЧИ, 30 августа. /ТАСС/. Более 40 рейсов задерживаются на вылет и прилет в аэропорту Сочи, где ночью вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Задержки наблюдаются как по внутренним, так и международным направлениям, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Так, на вылет задерживаются рейсы в Тюмень, Казань, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Москву (Домодедово и Шереметьево), Новосибирск, Нижнекамск, Анталью, Самару, Челябинск и Екатеринбург. Всего задерживается вылет 19 рейсов по этим направлениям.

В то же время в аэропорту ожидается прилет рейсов из Антальи, Алматы, Екатеринбурга, Москвы (Домодедово и Шереметьево), Казани, Новосибирска, Барнаула, Санкт-Петербурга, Уфы, Надыма, Тюмени, Нижневартовска и Сургута. Всего на прилет задерживается 23 рейса.

Ночью 30 августа на работу международного аэропорта Сочи вводились ограничения для обеспечения безопасности полетов, аэропорт временно не принимал и не выпускал самолеты. В пресс-службе аэропорта предупреждали о возможных переносах и отменах рейсов. Ожидается, что расписание полетов восстановится в ближайшие два дня.