Более 420 тыс. детей из Подмосковья отдохнули летом в лагерях

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Свыше 420 тыс. детей из Московской области охватила летняя оздоровительная кампания. Школьники могли отдохнуть в пришкольных, загородных и палаточных лагерях, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства социального развития региона.

"Этим летом более 420 тыс. подмосковных школьников смогли отдохнуть в детских лагерях. Мы традиционно обеспечили бесплатными путевками детей наших бойцов СВО и ребят из семей с низким доходом. Кроме того, детские лагеря Подмосковья приняли детей из Курской и Белгородской областей, а по программе нашего губернатора дети из новых регионов смогли по бесплатным путевкам отдохнуть на море", - привели в тексте слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе добавили, что в летом в Подмосковье работали 123 загородных лагеря, а также 982 пришкольных. Больше всего оздоровительных лагерей было открыто в Пушкинском, Коломенском, Рузском, Истринском и других округах.

Отмечается, что родители могли выбрать для своих детей тематические лагеря - творческие, спортивные, патриотические, языковые, палаточные, музыкальные, а также в формате квест-лагеря.