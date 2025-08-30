Лампадки выложили в слова из песни народного артиста СССР "Я люблю тебя, жизнь"

ДОНЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Участники Форума молодежи Донбасса провели акцию к годовщине смерти народного артиста СССР Иосифа Кобзона и первого главы ДНР Александра Захарченко, сообщили в пресс-службе министерства молодежной политики республики.

Мероприятие прошло в центре "Маяк" в Бердянске Запорожской области. Порядка 400 участников форума зажгли 4 тыс. лампадок, которые выложили в слова из песни Кобзона "Я люблю тебя, жизнь".

"Вся молодежь помнит и чтит этих людей. Они стали символами нашей республики. Иосиф Кобзон в самые сложные времена приехал в Донбасс и поддержал нашу республику. Александр Владимирович возглавил республику в тяжелейший период, стал ее первым главой и повел нас вперед, - приводит пресс-служба слова замминистра молодежной политики Дениса Шимановского. - Слова из песни "Я люблю тебя, жизнь" стали символом нашего народа и нашей республики".

Отмечается, что к акции присоединился командир бригады "Пятнашка" герой ДНР Ахра Авидзба. Были также активисты организации "Молодая республика" и МГЕР. Форум молодежи Донбасса проходит в рамках реализации нацпроекта "Молодежь и дети" по решению президента РФ Владимира Путина.

Российский певец, общественный и политический деятель Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году после тяжелой и продолжительной болезни. На следующий день, 31 августа того же года, в результате теракта в Донецке погиб лидер ополчения Донбасса и первый глава ДНР Александр Захарченко. Ему было 42 года.