Оно носит имя Героя России Игоря Кириллова

САРАТОВ, 30 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия Высшего военного инженерного училища радиационной, химической и биологической защиты состоялась в Саратове. Оно носит имя Героя России, Героя труда РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Расширение сети высших военно-учебных заведений проводится в рамках реализации целевой задачи по модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров, поставленной министром обороны РФ Андреем Белоусовым в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ в декабре 2024 года.

"Сегодня в строю первые курсанты воссозданного училища. Товарищи курсанты, вам выпала большая честь начать писать летопись нового военно-учебного заведения. В этих стенах вы получите фундаментальные знания, уверенные практические навыки. Сформируете волю, характер, духовно-моральные и физические качества, получите развитие. В этом вам помогут командиры, наставники и ваши товарищи-курсанты, большинство из которых принимали участие в выполнении задач специальной военной операции и имеют богатый боевой опыт", - сказал на церемонии заместитель министра обороны РФ - начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.

Военная присяга

Заместитель министра обороны РФ вручил боевое знамя начальнику училища полковнику Александру Чекину. После этого первокурсники, в том числе девушки, приняли военную присягу.

"Курсантам есть с кого брать пример. Игорь Анатольевич Кириллов, чьим именем названо Саратовское высшее военное инженерное училище радиационной, химической и биологической защиты, честно и самоотверженно служил Родине, был настоящим героем. Его отличали мужество и высокий профессионализм", - зачитала обращение председателя Госдумы Вячеслава Володина его помощница Марина Аксенова.

Церемония завершилась торжественным маршем перед командным составом и гостями. После торжественного открытия почетные гости возложили цветы к бюсту Кириллова. Затем Горемыкин проверил готовность училища к новому учебному году. Он осмотрел учебно-материальную базу и встретился с профессорско-преподавательским составом.

Об училище

В 1954 году на базе Саратовского военного пехотного училища было сформировано Саратовское училище химических войск, предназначенное для подготовки офицеров - командиров взводов и техников химиков-аналитиков для химических войск. Позже оно было преобразовано в Саратовский военный институт биологической и химической безопасности. Учебное заведение существовало до 2009 года. В этом году было воссоздано высшее военное инженерное училище радиационной, химической и биологической защиты.