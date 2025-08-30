Россияне рассказали об опыте столкновения с кибермошенниками

После этого они перестали отвечать незнакомцам по телефону и посещать ненадежные сайты, следует из совместного опроса ТАСС и "Лаборатории Касперского"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. После столкновения с кибермошенниками многие россияне перестали отвечать незнакомцам по телефону и посещать ненадежные сайты, следует из совместного опроса ТАСС и "Лаборатории Касперского", который проводился в июле 2025 года среди людей из крупных городов России. При этом гораздо меньше людей после этого озаботились паролями - как их более частой сменой, так и отказом использовать одинаковые.

Всего сталкивались с цифровым мошенничеством 69% из порядка 1 тыс. опрошенных в июле. Самые частые действия после этого - отказ отвечать на звонки с незнакомых номеров (57%) и отказ от посещения подозрительных веб-ресурсов (43%).

Некоторые стали предупреждать родственников о мошеннических схемах и перестали оставлять свои данные на подозрительных сайтах (по 41%). Чуть меньшее число опрошенных (38%) подключило к аккаунтам второй фактор защиты и ограничило доступ к личной информации в соцсетях и приложениях (37%).

Только 19% россиян перестали использовать одинаковые пароли на разных сайтах и столько же - чаще менять их. Еще меньшее число опрошенных (18%) включило себе в аккаунтах уведомления о подозрительной активности и стало избегать общественных точек Wi-Fi (17%).

В целом, согласно данным, женщины чаще мужчин начинали принимать меры предосторожности после взаимодействия с мошенниками. Среди возрастных групп наибольшую ответственность начало проявлять старшее поколение.