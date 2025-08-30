"Комета" отправилась в первый регулярный рейс из Сочи в Сухум

Билеты приобрели 93 человека

СОЧИ, 30 августа. /ТАСС/. Скоростное судно "Комета" отправилось в первый регулярный рейс из Сочи в Сухум с загрузкой порядка 90%. Об этом ТАСС сообщил представитель судовладельца Павел Марухин.

"81 пассажир сегодня отправился в рейс [на "Комете" по маршруту Сочи - Сухум]. Всего 93 человека приобрели билеты. Загрузка чуть менее 90%", - сказал собеседник агентства.

Навигация по маршруту продлится до 1 октября. Вместимость судна - 120 мест, время в пути составит около двух часов. Стоимость единого билета Сочи - Сухум - Сочи - от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Первый тестовый рейс из Сочи в Сухум на скоростном судне "Космонавт Павел Попович" типа "Комета120М" состоялся 6 августа. Оператором тестового рейса выступил ФГУП "Росморпорт", предприятие зафрахтовало судно "Космонавт Павел Попович". Это пятая по счету "Комета", построенная на рыбинском судостроительном заводе "Вымпел" (входит ОСК). В навигацию судно регулярно ходит между Новороссийском, Геленджиком и Сочи. С 1 мая 2025 года между Россией и Абхазией запущено регулярное авиасообщение, также возобновлено ж/д сообщение.