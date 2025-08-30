При этом будет доступен и альтернативный бесплатный проезд

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Участок автодороги М-3 "Украина" от деревни Бекасово в Московской области до города Малоярославец в Калужской станет платным до 31 декабря 2110 года - распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ размещен 29 августа на сайте официального опубликования правовых актов.

Как указано в документе, до 31 декабря 2110 года проезд по участку трассы М-3 "Украина", которая связывает Москву, Калугу, Брянск и украинскую границу, будет платным.

Из распоряжения также следует, что будет предоставлен альтернативный бесплатный проезд.