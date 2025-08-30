Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов

УФА, 30 августа. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов для безопасности были введены в аэропорту Уфы, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"В аэропорту "Уфа" временно введено ограничение на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Рейсы будут выполняться после снятия ограничений", - указано в сообщении.

Позже в аэропорту сообщили о снятии ограничений.

"12:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт "Уфа" работает в штатном режиме", - указано в сообщении.

В новость внесены изменения (12:47 мск) - добавлена информация о снятии ограничений.