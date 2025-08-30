Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта одними из важнейших задач в отрасли

АРХАНГЕЛЬСК, 30 августа. /ТАСС/. Власти Архангельской области планируют оснастить технологиями телемедицины 70% населенных пунктов, где нет возможности иметь узких специалистов. Об этом глава Поморья Александр Цыбульский рассказал министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко во время его рабочей поездки в регион, сообщается в Telegram-канале Минздрава России.

"У нас в ближайшие пять лет большие задачи по развитию и телемедицины, и электронных передач данных. Наша задача - 70 процентов тех населенных пунктов, которые сегодня не имеют возможности иметь узких специалистов, максимально оснастить технологиями телемедицины, и мы обязательно это сделаем", - сказал Цыбульский.

Министр подчеркнул, что цифровизация и внедрение искусственного интеллекта являются одними из важнейших задач в отрасли. Во время рабочей поездки вместе с губернатором он посетил медицинский информационно-аналитический центр. С 2013 года на его базе работает региональный центр обработки данных, на серверах которого развернут региональный сегмент единой информационной системы в сфере здравоохранения.

"Медицинский информационно-аналитический центр - современный образ центра, который с одной стороны обрабатывает изображения, с другой стороны здесь находится подразделение, которое работает с пациентами на горячей линии. Это говорит об эффективной работе учреждения", - отметил Мурашко.