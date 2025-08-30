Темой мероприятия стали советские мультфильмы, лето, счастье и позитив

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Парад королевских корги впервые состоялся на ВДНХ, в нем приняли участие более 600 собак в костюмах персонажей советских мультиков и в тематических летних нарядах, передает корреспондент ТАСС.

Темой парада стали советские мультфильмы, лето, счастье и позитив.

"Главная цель парада - чтобы отношение к питомцам в нашей стране было осознанное и грамотное - это поможет решить проблему бездомных животных", - отметила руководитель pet-friendly (дружественное отношение к домашним животным) сообщества "Хвост ньюс" Алина Наумова.

По ее словам, культура должна складываться из позиции комфорта всех - и тех, кто любит собак и тех, кто по каким-то причинам не может завести их.

© Екатерина Шамарова/ ТАСС

Парад корги стартовал от арки Главного входа ВДНХ, после чего участники колонной проследовали в Узбекский парк, где прошли соревнования на полосе препятствий и конкурс костюмов. Как сообщает корреспондент ТАСС, далее состоялись корги-гонки, а завершилось мероприятие торжественной церемонией награждения победителей всех конкурсов.

В pet-friendly фудхолле "Дом российской кухни" провели вручение подарков каждому корги, поучаствовавшему в "собачьем шествии". "Недавно мы пришли к тому, что мало пускать хозяев с питомцами в заведения, поэтому мы разработали специальное меню и pet friendly сервис", - рассказал бренд-менеджер концепции "Дома российской кухни" Кирилл Говорун.

"Если у вас есть связь с питомцем и вы хотите провести день вместе, приезжайте на ВДНХ - у нас есть специальные места, отмеченные на карте, которые можно посетить вместе со своими питомцами", - заключила первый заместитель генерального директора ВДНХ Елена Жук.