Для проведения восстановительных работ огородили территорию ТРК

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Торгово-развлекательный центр (ТРК) "Сити центр" в Краснодаре, фасад которого был поврежден в результате ночной атаки БПЛА на Краснодар, не будет работать в субботу. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.

"Сегодня ТРК "Сити центр" работать не будет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для проведения восстановительных работ огородили территорию ТРК.

В результате ночной атаки БПЛА на Краснодар были повреждены фасад ТРК "Сити-центр" и окна жилых домов. Городские власти окажут помощь жителям, чье имущество было повреждено в результате атаки.