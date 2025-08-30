Собянин: московские парки за лето посетили порядка 89 млн раз

В них прошло более 10 тыс. мероприятий

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Парки Москвы за лето 2025 года посетили порядка 89 миллионов раз, всего в них прошло более 10 тыс. мероприятий. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Этим летом парки Москвы посетили порядка 89 миллионов раз. Всего прошло больше 10 тыс. разных мероприятий. Особой популярностью у гостей пользовались бассейны, летние кинотеатры, искусственная волна и библиотеки на открытом воздухе", - написал мэр.

Он добавил, что самым ярким событием стал фестиваль "Парковая симфония". Классические произведения в составе Малого симфонического оркестра исполнили лучшие московские артисты.

В этом летнем сезоне также проходили кинопоказы, лекции и мастер-классы проекта "Кино в парках", которые посетили около 100 тыс. человек. Кроме того, в парках появились городские огороды, а для желающих заняться спортом были оборудованы площадки, регулярно проходили тренировки и соревнования.

"Делаем все возможное, чтобы лето в городе было интересным, насыщенным и полезным", - резюмировал мэр.