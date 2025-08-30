Глава ДНР Денис Пушилин назвал мероприятие площадкой для откровенного разговора

ДОНЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Более 700 человек из Донбасса и других российских регионов приняли участие в форуме молодежи Донбасса, который прошел в центре "Маяк" в Бердянске Запорожской области. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"На форуме собрались более 700 ребят из Донбасса и разных уголков России. Форум стал площадкой для откровенного разговора. Мы обсуждали, каким мы видим будущее, какие задачи стоят перед нами уже сегодня и как справляться с вызовами. Здесь рождались идеи, которые могут стать реальными проектами важными для людей, для регионов, для всей страны", - написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин отдельно поблагодарил волонтеров и отметил, что до конца года в Донецке будет завершено строительство крупнейшего в России молодежного центра.

Ранее сообщалось, что участники форума провели акцию памяти народного артиста СССР Иосифа Кобзона и первого главы ДНР Александра Захарченко. Они зажгли 4 тыс. лампадок, которыми выложили слова из песни Кобзона "Я люблю тебя, жизнь".

Форум молодежи Донбасса проходит в рамках реализации нацпроекта "Молодежь и дети".