Путин поприветствовал участников скачек на лошадях чистокровной верховой породы

Президент отметил достижения многих поколений российских коннозаводчиков и успехи национальной школы верховой езды

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям скачек на лошадях чистокровной верховой породы, отметив коневодство как важное явление, которое служит сбережению исторических и культурных традиций страны.

"Родившееся столетия назад, коневодство сегодня - не только значимое направление сельского хозяйства, но и важное явление, которое служит сбережению наших исторических и культурных традиций. Мы по праву гордимся легендарными достижениями многих поколений российских коннозаводчиков, успехами национальной школы верховой езды, профессиональным мастерством тренеров, наездников, жокеев", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент также подчеркнул, что в Татарстане, где проходят нынешние скачки, уделяется большое внимание развитию коневодства, оно также объединяет большое сообщество знатоков и любителей конного спорта.

"Уверен, что соревнования станут для участников и зрителей значимым и по-настоящему праздничным событием, запомнятся накалом честной, красивой борьбы, и, конечно, послужат совершенствованию племенной работы и ипподромного дела в нашей стране", - написал президент.

Он пожелал участникам, организаторам и гостям скачек удачи и ярких, позитивных впечатлений.