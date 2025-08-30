Температура воздуха достигла отметки в 27,3 градуса

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Самым теплым днем текущего месяца в Москве стало 30 августа, температура достигла отметки в плюс 27,3 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"Как мы и ожидали, сегодняшний день в столице стал самым теплым днем с начала августа. К 13 часам температура воздуха, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, достигла отметки в +27,3 градуса. До этого самым теплым днем последнего летнего месяца было 3 августа, тогда дневной максимум составил +27 градусов", - говорится в сообщении.

Он добавил, что температурный фон будет расти еще два-три часа, поэтому точное максимальное значение температуры воздуха станет известно только после 21:00 мск, когда будут сняты показания с максимального термометра.

Леус также рассказал, что в воскресенье, 31 августа, температурный фон в Москве ожидается как минимум не ниже субботнего, а в понедельник холодный фронт опустит дневную температуру на 5-6 градуса, однако она по-прежнему будет превышать климатическую норму на 2-3 градуса.