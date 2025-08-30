В Удмуртии открылся центр военно-патриотического воспитания

Площадь здания составляет 1,2 тыс. кв м

ИЖЕВСК, 30 августа. /ТАСС/. Современный центр военно-патриотического воспитания "Десантник" открылся в городе Воткинск в Удмуртии, он получил имя Руслана Шаймарданова, который ранее возглавлял клуб и погиб на СВО. В новом здании площадью 1,2 тыс. кв м создана база для занятий военно-прикладными видами спорта для учащихся 8-11 классов школ на уроках ОБЖ, будущих призывников, воспитанников ряда секций, юнармейцев, сообщила пресс-служба главы республики.

"В Воткинске торжественно открылся центр военно-патриотического воспитания "Десантник" имени Руслана Шаймарданова, возглавлявшего клуб 15 лет и героически погибшего в зоне специальной военной операции. Новый объект, построенный в микрорайоне Нефтеразведка, занимает 1,2 тыс. кв метров и оснащен современной материально-технической базой для занятий военно-прикладными видами спорта", - говорится в сообщении.

В здании обустроены спортзал с полосой препятствий, зал единоборств, скалодром, электронный тир, тренажерный зал, музей, помещения для теоретической подготовки. Принимавший участие в церемонии открытия глава республики Александр Бречалов рассказал, что прежний клуб "Десантник" внес большой вклад в воспитание нескольких поколений молодежи, а новое здание было обещанием клубу и его руководству.

"Сегодня мы посмотрели выступления нынешних участников клуба. Уверен, они вырастут настоящими патриотами, будут достойны своих отцов и дедов. Мы продолжим развивать военно-патриотическое движение. В планах у нас в следующем году отремонтировать большое помещение под клуб в Глазове, чтобы у нас было 2 таких крупных специализированных центра", - приводятся в сообщении слова Бречалова.

Ранее почти 40 лет участники клуба занимались в подвальных помещениях, за время своей работы "Десантник" подготовил более 1,5 тыс. воспитанников. В новом центре, строительство которого было начато весной 2025 года, будут заниматься учащиеся 8-11 классов на уроках ОБЖ, юнармейские отряды, воспитанники секций скалолазания и рукопашного боя, будущие призывники и ветераны боевых действий.