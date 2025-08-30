Победителей командного трека объявят в ноябре

КРАСНОЯРСК, 30 августа. /ТАСС/. Финал командного трека всероссийского конкурса "Большая перемена" - одного из ключевых образовательных проектов для школьников и студентов среднего профессионального образования - прошел в Красноярске. Более 850 участников из 47 регионов РФ представили свои проекты и посоревновались за гранты на развитие образовательной инфраструктуры, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В этом году в СибГУ имени М.Ф. Решетнева собрались 176 команд, в состав которых вошли 690 школьников и 176 педагогов-наставников из разных уголков России. В течение нескольких месяцев участники работали над своими инициативами, проходя заочный отбор, а в финале дорабатывали их под руководством экспертов, решали кейсы и защищали перед жюри.

"Я очень рад, что здесь, в Красноярске, собрались команды самых неравнодушных, всех тех, кто хочет сделать нашу страну прекраснее, решить сложные задачи. Все, кто дошел до финала, уже победители, вы все - большие молодцы. Я не сомневаюсь, что та командная работа, которую вы здесь провели рядом со своими единомышленниками, позволит довести ваши идеи до практических дел и конкретных решений", - сказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Победители командного трека будут объявлены в ноябре 2025 года на церемонии закрытия конкурса в международном детском центре "Артек". Конкурс "Большая перемена" - это флагманский проект Движения первых, он проводится при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения и Минобрнауки России. С 2025 года проект вошел в состав национального проекта "Молодежь и дети".