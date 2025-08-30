Путин увеличил количество стипендий за прорывные разработки в области вооружений

Количество стипендий для ученых, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников организаций - исполнителей государственного оборонного заказа увеличивается до 650 в год

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин увеличил количество стипендий для молодых ученых и конструкторов за прорывные разработки в области вооружений. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, изменения вносятся в указ президента "О повышении эффективности мер государственной поддержки работников организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации".

Так, количество стипендий для ученых, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников организаций - исполнителей государственного оборонного заказа увеличивается до 650 в год, для специалистов и молодых (до 35 лет включительно) работников организаций - исполнителей государственного оборонного заказа - до 1 950 в год.

Указ вступает в силу с 1 января 2026 года.

Как отмечается в документе, к которому вносятся изменения, ранее пункт 1 указа устанавливал стипендии в размере 800 тысяч рублей для ученых, конструкторов, технологов и их количество составляло 500 в год. Пунктом 2 стипендии для молодых (до 35 лет) работников организаций устанавливались в размере 500 тысяч рублей в количестве 1 500 в год.