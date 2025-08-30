Глава государства поручил правительству разработать план мероприятий празднования 100-летия со дня его рождения

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству образовать организационный комитет по увековечиванию памяти советского и российского ученого Игоря Горынина, а также разработать план мероприятий празднования 100-летия со дня его рождения. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Отмечая выдающийся вклад И. В. Горынина в развитие отечественной и мировой науки, в том числе в создание не имеющих аналогов конструкционных материалов и технологий для освоения Арктики, и в связи с исполняющимся в 2026 году 100-летием со дня его рождения постановляю правительству Российской Федерации в 3-месячный срок образовать организационный комитет по увековечению памяти И. В. Горынина, по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня его рождения и утвердить состав этого организационного комитета", - отмечается в указе президента.

"Рекомендовать федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованным научным и образовательным организациям принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных увековечению памяти И.В. Горынина и празднованию 100-летия со дня его рождения", - добавляется в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Горынин - советский и российский ученый. Действительный член Академии наук СССР (с 1984 года, с 1991 - Российской академии наук), президент и научный руководитель ЦНИИ конструкционных материалов "Прометей", один из признанных лидеров мирового материаловедческого сообщества, лауреат Ленинской премии и двух Государственных премий РФ. Ученый умер в 2015 году.