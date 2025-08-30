Речь идет о социальной и гуманитарной поддержке, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Власти Запорожской области окажут социальную и гуманитарную помощь жителям шести освобожденных в результате действий российских войск населенных пунктов региона после завершения зачистки территории. Об этом сообщил ТАСС губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Те условия, которые создают киевские фашисты для жителей еще не освобожденных населенных пунктов, сложно назвать человеческими. Конечно, после зачистки территории от нацистов начнем оказывать социальную и гуманитарную поддержку жителям", - сказал он, отвечая на вопрос о гражданском населении освобожденных населенных пунктов.

"Наши подразделения продвинулись вглубь обороны противника и продолжают идти вперед. Наша армия действует последовательно, занимая все более выгодные рубежи, постепенно выталкивая противника к границам бандерштата", - добавил Балицкий.

Ранее сегодня начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что войска группировки "Днепр", развивая наступление на ореховском направлении, овладели шестью населенными пунктами в Запорожской области - Каменское, Пятихатки, Степовое, Малые Щербаки, Щербаки, Лобковое. Под контролем российских сил находятся 74% территории Запорожской области.