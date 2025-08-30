Кроме того, президент России постановил правительству обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил установить почетное звание "заслуженный работник судостроения Российской Федерации" в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить почетное звание "Заслуженный работник судостроения Российской Федерации". Утвердить прилагаемое положение о почетном звании "Заслуженный работник судостроения Российской Федерации", - говорится в указе.

Кроме того, президент постановил правительству обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией данного указа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Согласно положению, почетное звание присваивается высокопрофессиональным рабочим, инженерно-техническим и научным работникам судостроительных организаций и иным гражданам, работающим в сфере судостроения и обеспечивающим ее развитие, за личные заслуги в создании современной судостроительной продукции военного, гражданского и двойного назначения, в разработке и производстве перспективных образцов судостроительной техники и технологий для судостроительной отрасли в целях обеспечения национальных интересов и безопасности РФ.

Как отмечается в документе, звание "Заслуженный работник судостроения РФ" присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград федеральных органов государственной власти, иных федеральных гос. органов, органов власти субъектов РФ или госкорпораций.