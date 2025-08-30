Жителей освобожденных сел на Запорожье переселяют от фронта для оказания помощи

Их разместят в безопасных местах, сообщил председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Жителей освобожденных населенных пунктов в Запорожский области переселяют от линии боевого соприкосновения для обеспечения их безопасности и оказания помощи. Об этом сообщил ТАСС председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев.

"Освобожденные населенные пункты, они, как правило, находятся в состоянии, при котором проживание фактически там невозможно. Поэтому оттуда жителей переселяют в места благоприятные для проживания до окончательного освобождения Запорожской области. И гуманитарная помощь, и другие виды помощи, в том числе связанные с оформлением необходимых документов, все уже оказывается в более безопасных местах", - сказал он.

По словам собеседника агентства, разработаны все необходимые инструкции, утвержден порядок оказания помощи жителям освобожденных населенных пунктов. "Фактически процесс налажен. В целом и региональная власть, и мы со стороны общественности ждем начала активного продвижения. И очень надеемся, что наши солдаты, офицеры, наши вооруженные силы будут дальше освобождать наш регион", - добавил глава Бибаров-Государев.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что войска группировки "Днепр", развивая наступление на ореховском направлении, овладели шестью населенными пунктами в Запорожской области - Каменское, Пятихатки, Степовое, Малые Щербаки, Щербаки, Лобковое. Под контролем российских сил находятся 74% территории Запорожской области.