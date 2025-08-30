Олимпийский чемпион Власов поддержит марш ко Дню КЧР и 200-летию Черкесска

На мероприятии ожидается более 5 тыс. участников, в их числе - российский борец греко-римского стиля

ЧЕРКЕССК, 30 августа. /ТАСС/. "Марш здоровья" с участием более 5 тыс. человек, приуроченный ко Дню Карачаево-Черкесии (КЧР) и 200-летию ее столицы, состоится 7 сентября в Черкесске. Шествие поддержит двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов, сообщил ТАСС директор филиала российского общества "Знание" в КЧР Артур Болатов.

"В рамках празднования Дня республики и 200-летия Черкесска общество "Знание" совместно с Минспорта КЧР при поддержке правительства республики проведет масштабное мероприятие - "Марш здоровья". Ожидается более 5 тыс. участников, в их числе - российский борец греко-римского стиля, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Роман Власов", - сказал собеседник агентства.

Шествие пройдет по проспекту Ленина от Покровского парка до главной площади республиканской столицы. "В программе мероприятия - различные конкурсы и розыгрыши ценных призов. Принять участие в марше смогут все желающие. После шествия на площади состоится разминка и встреча с чемпионом в рамках лектория российского общества "Знание", - отметил Болатов.

Празднование Дня Карачаево-Черкесии и 200-летия Черкесска пройдет 6 - 7 сентября.