Глава ЛНР вручил шахтерам награды на родине стахановского движения

Правительство РФ разрабатывает новую стратегию развития угольной отрасли страны, сообщил Леонид Пасечник

ЛУГАНСК, 30 августа. /ТАСС/. Глава ЛНР Леонид Пасечник в преддверии Дня шахтера вручил более десяти работникам угольных предприятий региона награды республики в городе Стаханове, родине стахановского движения.

"Искренне поблагодарил земляков за тяжелый, но такой важный для нашей страны шахтерский труд. <...> Мы продолжим работать над восстановлением топливно-энергетического комплекса региона. Правительство России в настоящее время разрабатывает новую стратегию развития угольной отрасли страны, в том числе Донбасса. Она станет для нас дорожной картой и определит дальнейшие шаги", - написал Пасечник в Telegram-канале.

Он отметил, что награждение прошло в год 90-летия стахановского движения. Глава ЛНР выразил уверенность, что общими усилиями федеральных и местных властей, инвесторов и коллективов предприятий удастся добиться выполнения всех социальных гарантий перед шахтерами и повысить эффективность добычи.

Алексей Стаханов - шахтер Донбасса, зачинатель массового движения новаторов производства, Герой Социалистического труда. В ночь на 31 августа 1935 года на шахте "Центральная - Ирмино" в Кадиевке (ныне Стаханов в ЛНР) он установил рекорд, добыв за смену (5 часов 45 минут) 102 тонны угля, что соответствовало 14 нормам. 19 сентября 1935 года Стаханов установил новый рекорд, добыв 227 тонн угля. Его трудовое достижение стало основой стахановского движения.