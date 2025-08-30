Мероприятие посетили более 33 тыс. человек

СТАВРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Реконструкторы представили зрителям приемы средневекового боя и самозащиты на фестивале "Наследие степей и гор" в Ставрополе. Фестиваль исторической реконструкции собрал более 33 тыс. человек, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Более 33 тыс. гостей окунулись в атмосферу раннего Средневековья и античности V фестиваля "Наследие степей и гор" в Ставрополе. <…> Наибольший интерес вызвала площадка, где группа средневековых воинов демонстрировала приемы и тактику ведения боя и самозащиты. Также на глазах у всех мастера создавали копию половецкого изваяния", - говорится в сообщении.

Пятый фестиваль исторической реконструкции прошел на территории древнего Татарского городища, которое находится на окраине города. Для зрителей подготовили 12 тематических площадок, посвященных культуре и быту сарматов, скифов, эпох Средневековья, Монгольской империи, Византии, Хазарского каганата.

"Посетители впервые соревновались в лучном и потешном боях на матраках, толкались на щитах, метали копья и мололи муку, участвовали в мастер-классах по кожевенному делу, набойке по ткани, чеканке монет, а также по изготовлению средневековых украшений, как настоящие древние мастера-ювелиры", - пояснили в администрации города.

Воссоздавали быт древних народов более 50 реконструкторов из разных регионов России. Также на фестивале представили выставку средневекового вооружения, ярмарку ремесленников. Музыканты представили концерт, состоявший из народной музыки и античных баллад.

Фестиваль "Наследие степей и гор" в 2025 году приурочен к 120-летию Ставропольского государственного музея заповедника. Организован фестиваль администрацией Ставрополя и краевым музеем-заповедником по нацпроекту "Туризм и гостеприимство" и федеральному проекту "Семейные ценности и инфраструктура культуры".