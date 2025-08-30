Это связано с проведением концерта

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Ограничения на вход и выход возможны на станциях метро, расположенных около стадиона "Лужники" в Москве, из-за проведения концерта. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Сегодня на станциях метро, расположенных вблизи стадиона "Лужники", возможны ситуативные ограничения входа/ выхода в связи с проведением концерта", - говорится в сообщении.

Кроме того, в департаменте добавили, что на ближайшей к стадиону станции "Спортивная" перед концертом южный вестибюль будет работать только для выхода пассажиров, после - только для входа.

"Пополните "Тройку" для обратной поездки в метро заранее. Это можно сделать онлайн в приложении "Метро Москвы". А также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникете. Это поможет сэкономить время в пути после мероприятия", - уточняется в сообщении.