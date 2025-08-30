Еще 48 человек стали призерами

КАЛУГА, 30 августа. /ТАСС/. 24 человека стали победителями, а еще 48 призерами в основном и юниорском зачетах чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", который проходил в Калуге с 25 по 30 августа. Церемония награждения прошла в технопарке профессионального образования.

"Масштабные соревнования по промышленным компетенциям стали уникальной площадкой для демонстрации уровня знаний и практических навыков обмена опытом с коллегами из разных регионов России и зарубежных государств. Ваш успех - это результат упорного труда, целеустремленности, самосовершенствования и преданности выбранному делу", - поздравил победителей премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Победителями в основном и юниорском зачетах чемпионата стали 24 участника, призерами - 48 участников. Партнерами финала стали более 60 предприятий - представителей профильных индустрий.

В церемонии награждения победителей и призеров чемпионата участвовали губернатор Владислав Шапша, депутат Госдумы Мария Бутина, заместитель начальника управления президента РФ по вопросам формирования и деятельности Госсовета РФ Андрей Мартынов, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Светлана Литвиненко и другие.

Соревнования проходили по 22 промышленным компетенциям, среди которых внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов, проектирование и изготовление протезов и ортезов, нейросети и большие данные и другие. По данным пресс-службы Института развития профобразования, в соревнованиях приняли участие более 230 финалистов, были задействованы свыше 250 экспертов. Общее число гостей финала составило 14 тыс. человек, включая представителей из 25 дружественных стран. В этом году финал чемпионата "Профессионалы" по различным блокам проводится в Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге.