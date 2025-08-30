Пожар в четырехквартирном доме в поселке при пансионате "Левашово" произошел 22 августа

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Правительство Ярославской области выделит 800 тыс. рублей четырем семьям, чьи квартиры оказались повреждены при пожаре в доме Некрасовского округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Евраев.

"В Некрасовском округе произошел крупный пожар. В огне пострадали квартиры четырех семей, полностью уничтожена кровля дома. Приняли решение со стороны правительства Ярославской области оказать помощь в восстановлении. К тому, что выделил муниципальный округ, каждой семье выделим по 200 тысяч рублей. Общая сумма в 800 тысяч рублей станет подспорьем в проведении восстановительных работ", - написал он.

Пожар в четырехквартирном доме в поселке при пансионате "Левашово" произошел 22 августа. Тогда огнем были уничтожены кровля на площади 264 кв. м, лестничный марш на 16 кв. м, а также хозпомещение на площади 48 кв. м. В пресс-службе ГУ МЧС по региону отмечали, что оказалась повреждена внутренняя отделка стен, пола и потолка квартиры на втором этаже на общей площади 80 кв. м. Пострадавших не было.