Все потребители в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах обеспечены электричеством, рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

КУРСК, 30 августа. /ТАСС/. Электроснабжение, которое было нарушено в результате обстрела Рыльска Курской области, восстановили для трех приграничных районов. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Электроснабжение в трех приграничных районах восстановлено. Наши энергетики восстановили подачу электричества, которое было нарушено из-за атаки ВСУ. Все потребители в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах запитаны", - написал он.

Хинштейн поблагодарил оперативные службы и администрацию района за работу.