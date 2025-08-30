Ученики 5-7 классов посетят 12 регионов страны и смогут познакомиться с культурой и традициями разных народов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Победители шестого сезона конкурса "Большая перемена" отправились в "Путешествие мечты" по городам России с Казанского вокзала Москвы. Об этом сообщила пресс-служба конкурса.

"С Казанского вокзала Москвы победители "Большой перемены" среди учеников 5-7 классов отправились в "Путешествие мечты" по городам России. Ребята посетят 12 регионов страны и смогут познакомиться с культурой и традициями разных народов. Обновленный маршрут поездки в этом году пройдет через две молодежные столицы России - Пермь и Омск", - говорится в сообщении.

Участниками "Путешествия мечты" стали 300 ребят из 58 регионов России. Поездка пройдет в два рейса: первые 150 победителей конкурса среди школьников 5-7 классов проедут от Москвы до Владивостока, а вторые 150 детей отправятся 15 сентября из Владивостока в Москву.

"Ребята, у вас впереди 15 дней пути, за которые вы увидите более 12 городов, посетите две молодежные столицы России - Омск и Пермь. И самое главное - все это благодаря вам, вашим активностям, стремлениям, желаниям и идеям. Насладитесь атмосферой настоящего путешествия, красивой природой и многообразной культурой регионов нашей большой страны", - обратился к детям председатель правления Движения первых Артур Орлов на торжественной церемонии запуска поезда.

В первый день путешествия победители конкурса уже успели побывать на обзорной экскурсии по Москве. Далее они отправятся в Казань, Нижний Новгород, Пермь, Омск, Новосибирск, Красноярск, посетят Порт Байкал и Иркутск. После посещения Читы и космодрома "Восточный" школьники поедут в Хабаровск, а финальной точкой станет Владивосток. В специальном вагоне-лектории для ребят будут проходить лекции, мотивационные встречи и мастер-классы от экспертов в разных сферах, а в вагоне-медиастудии они будут делиться впечатлениями от поездки.

О конкурсе

Всероссийский конкурс "Большая перемена" - флагманский проект Движения первых. Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи), Минпросвещения России и Минобрнауки России. С 2025 года "Большая перемена" стала частью национального проекта "Молодежь и дети".