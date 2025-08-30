Городу исполнилось 215 лет

ПЯТИГОРСК, 30 августа. /ТАСС/. Праздничный торт стал частью праздника, посвященного 215-летию курортного города Железноводска на Ставрополье. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Мэр города Евгений Бакулин написал в своем Telegram-канале, что на площади Ferrum действует два пункта выдачи торта. Он также призвал жителей угоститься чаем, который был специально заварен казаками.

"Еще одна наша здравница празднует сегодня круглую дату - Железноводску 215 лет. Его по праву называют жемчужиной Кавказских Минеральных Вод. Уникальная природа, целебные источники и богатые традиции санаторно-курортного лечения сделали его известным далеко за пределами страны. Сюда приезжают, чтобы укрепить здоровье, насладиться красотой Кавказа и почувствовать атмосферу уюта и гостеприимства", - написал в своем телеграм-канале глава региона Владимир Владимиров.

Он отметил, что более двух веков город вносит неоценимый вклад в укрепление здоровья жителей России. Железноводск продолжает обновляться, сохраняя свою неповторимость и занимая достойное место среди ведущих оздоровительных центров страны, добавил Владимиров.