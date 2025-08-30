Он продлится с 31 августа по 4 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Молодежный образовательный форум "Ладога" пройдет в Ленинградской области с 31 августа по 4 сентября. В 2025 году его центральной темой станет развитие проектов, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте организаторов форума.

"С 31 августа по 4 сентября в Ленинградской области уже в 17-й раз при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе пройдет молодежный образовательный форум "Ладога" платформы Росмолодежь. В этом году центральной темой форума станет сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, а также развитие проектов, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах и Году защитника Отечества", - говорится в сообщении.

Уточняется, что участники форума в течение пяти дней будут работать над созданием уникального исторического квеста, который объединит очные и онлайн-форматы. Проект посвятят подвигам героев Отечества, а затем представят его в других регионах страны. Также будут разработаны восемь уникальных медиа-материалов, развенчивающих фейки о проведении специальной военной операции, Великой Отечественной войне и других значимых исторических событиях.

Как отмечается на сайте организаторов, участников ждут разнообразные мастер-классы, направленные на развитие лидерства, гражданской позиции и национальных ценностей. Все образовательные площадки в этом году посвящены "коду": "Код сообщества" - как быть лидером в своем городе, колледже, школе; "Код правды" - как делать медиа, которое честно говорит с молодежью; "Код памяти" - как оживить историю через форматы, которые вовлекают; "Духовный код" - как находить опору в семье, традициях и культуре и другие.

Площадки форума объединят более 500 участников из всех регионов России - студентов, молодых преподавателей, школьников, медиаспециалистов, работников культуры, родителей и активистов. Согласно программе, завершающим днем форума станет традиционный День регионов, который соберет на площадке глав регионов России под руководством полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Организаторами форума "Ладога" выступают комитет по молодежной политике Ленинградской области совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). Форум проводится с 2009 года.