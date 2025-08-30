Отсутствие прозрачности является одной из основных проблем в сфере капремонта, отмечается в пояснительной записке к законопроекту

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, обязывающий региональных операторов размещать на своих официальных сайтах отчеты о капитальном ремонте многоквартирных домов с приложением фото- или видеоматериалов. Документ, который будет внесен в Госдуму 31 августа, есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 182 Жилищного кодекса РФ. Так, предлагается обязать региональных операторов размещать на официальных сайтах отчеты о результатах оказанных услуг или выполненных работ подрядными организациями по капитальному ремонту многоквартирных домов с приложением фото- или видеоматериалов.

Как отмечается в пояснительной записке, отсутствие прозрачности является одной из основных проблем в сфере капремонта. "Практически все жители домов, в которых был проведен капитальный ремонт, недовольны его результатами, поскольку их не информируют о ходе работ, о заявленных изначально результатах и о фактически проведенных работах, что связано с отсутствием прозрачности или несоответствием ожиданиям граждан", - говорится в документе.

Как пояснил ТАСС Слуцкий, в адрес партии поступает множество жалоб из различных регионов на низкое качество проводимого ремонта, в результате чего жильцам приходится повторно нести расходы. "А это значит, что жильцам нужно повторно тратить значительные средства и претерпевать неудобства до скончания времен. Но что еще опаснее - из-за некачественного ремонта дома сразу попадают в аварийную группу риска. Жить там становится просто опасно", - сказал он.

"Спрашивается, как бороться с нерадивыми подрядчиками? Ответ - организация общественного контроля за работами по капремонту, если иной контроль не срабатывает. Именно прозрачности своей деятельности боятся многочисленные халтурщики в таких организациях. Они ловко пользуются тем, что сейчас жители не могут отслеживать процесс ремонта", - отметил лидер ЛДПР.