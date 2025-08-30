Глава государства назвал шахтерское дело "крайне сложным и трудным"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил горняков с профессиональным праздником - Днем шахтера, который отмечается в России в последнее воскресенье августа.

Владимир Путин поздравил людей, работающих на шахтах, разрезах, обогатительных фабриках, а также готовящих кадры для угольной отрасли и производящих горное оборудование, он отметил что от успехов шахтеров во многом зависит укрепление топливно-энергетического потенциала России, рост уровня и качества жизни населения, а также экономическое и социальное благополучие городов и поселков.

Глава государства отметил: "Знаю, что шахтеры всегда работают на совесть. В нашей стране во все времена горняцкий труд пользовался заслуженным уважением".

Шахтерское дело президент назвал крайне сложным и трудным и заверил, что государство в партнерстве с бизнесом "сделает все, чтобы обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие угольной отрасли, поддержать коллективы угледобывающих компаний". "Будем и дальше обновлять транспортную инфраструктуру и логистику, в том числе наращивать возможности Транссиба и БАМа, других железных дорог, увеличивать мощности морских портов и терминалов, активно продвигать угольную продукцию на внутреннем и внешнем рынках", - сказал Путин.

Он отметил, что в этом году исполняется 90 лет знаменитому рекорду бригады Алексея Стаханова, которая выдала за одну смену 102 тонны угля, превысив установленную тогда норму добычи почти в 15 раз. "Это был результат новаторского подхода к организации труда. Шахтеры Донбасса тогда доказали, что работать можно во много раз эффективнее и лучше. День трудового подвига стахановцев стал народным шахтерским праздником", - отметил президент, подчеркнув, продолжающуюся и сегодня славную традицию празднования Дня шахтера в последнее воскресенье августа.

Президент отметил сильный характер и прямоту рабочих, которым можно довериться. Верность шахтеров трудовому братству говорит о достоинстве настоящего рабочего человека, сказал глава государства. "Все эти качества, как и гордость за профессию, передаются из поколения в поколение. Еще раз поздравляю всех, кто трудится в регионах расположения наших угольных бассейнов - от Дальнего Востока и Арктики до Сибири и Юга России", - сказал Путин, выразив горнякам Кузбасса и Донбасса слова особой благодарности.