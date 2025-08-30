Президент России поздравил горняков с профессиональным праздником

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Шахтеры Донбасса работают в сложнейших условиях и демонстрируют пример стойкости и надежности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня шахтера, который отмечается в России в последнее воскресенье августа.

Глава государства поздравил горняков, трудящихся во всех угольных регионах страны от Дальнего Востока и Арктики до Сибири и Юга России.

"Особые слова благодарности за результативный труд - горнякам Кузбасса, где добывается более половины российского угля, и, конечно, шахтерам нашего героического Донбасса, которые работают в сложнейших условиях, показывая пример стойкости и надежности", - отметил Путин.

"Желаю всем шахтерам, горнякам России здоровья, благополучия и новых успехов. С праздником!" - сказал президент.