Выдворенных граждан Украины неоднократно наказывали, в том числе за хранение наркотиков, кражи, грабежи, пьяное вождение и организацию незаконного въезда в страну, сообщило пограничное ведомство республики

ВАРШАВА, 31 августа. /ТАСС/. Польские власти выдворили из страны 15 граждан Украины из соображений безопасности республики. Об этом 30 августа сообщило пограничное ведомство Польши.

"Лица, участвовавшие в процедуре, неоднократно наказывались за преступления и проступки, в том числе за хранение наркотических и психотропных средств, кражи, грабежи, вождение в нетрезвом состоянии, а также организацию незаконного пересечения польской границы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что иностранцы были принудительно доставлены к границе и переданы украинской стороне. Выдворенным гражданам Украины также выдан запрет на повторный въезд на территорию Польши сроком от 5 до 10 лет.

12 августа премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о намерении пограничных служб депортировать из страны 57 украинцев и 6 белорусов по итогам беспорядков на концерте исполнителя Макса Коржа в Варшаве 9 августа. Тогда на мероприятии были зафиксированы случаи стычек с охраной, а в социальные сети попали видео и фото с группой молодых людей, размахивавших красно-черным бандеровским флагом. По итогам концерта варшавская полиция задержала 109 человек.