В частности, летом 2026 года состоится фестиваль "Берингов пролив", где гости смогут познакомиться с аутентичными блюдами, приготовленными представителями коренных народов

АНАДЫРЬ, 31 августа. /ТАСС/. Развитие событийного туризма на Чукотке и появление Центра креативных индустрий внесут вклад в сохранение и популяризацию культурного наследия коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Такое мнение высказал ТАСС глава региона Владислав Кузнецов.

"Мы делаем акцент на развитии событийного туризма в регионе. На Чукотке уже проходит множество фестивалей, которые становятся магнитом для путешественников. Например, в 2026 году любители рыбалки смогут принять участие в "Корфесте", где традиционно проходят соревнования по ловле корюшки. Также летом 2026 года пройдет фестиваль "Берингов пролив", на котором гости смогут познакомиться с аутентичными блюдами, приготовленными представителями коренных народов", - сказал он.

Кузнецов добавил, что в планах у региона - проведение спортивных марафонов по природным маршрутам Анадыря и другим населенным пунктам Чукотки, которые позволят любителям бега насладиться пейзажами.

По словам губернатора, еще одним фактором притяжения туристов являются гастрофестивали. "Для повышения привлекательности и современного взгляда на традиции мы регулярно проводим гастрофестивали с участием шеф-поваров международного уровня, создающих новые блюда из местных продуктов", - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что двигателем для популяризации культуры КМНС может стать создаваемый в регионе Центр креативных индустрий, открытие которого запланировано на ближайшие годы. "Сейчас для нас особенно важно собрать максимально полную информацию о том, какие площадки и возможности должны быть созданы в рамках этого центра. Для этого организуем экспертные дискуссии в ходе крупных фестивалей, привлекаем специалистов и представителей местных творческих сообществ", - резюмировал собеседник агентства.