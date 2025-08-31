В Белово Кемеровской области восстановили подачу холодной воды после аварии

Все гидроузлы запустили

КЕМЕРОВО, 31 августа. /ТАСС/. Работы по ликвидации аварии на магистральном водоводе завершили в городе Белово Кемеровской области. Подача холодной воды восстановлена, сообщил глава города Сергей Алексеев в Telegram-канале.

"Подача холодной воды восстановлена. Работы по ликвидации аварии на магистральном водоводе завершили. Сейчас производится набор воды в резервуары гидроузлов. На данный момент все гидроузлы запущены", - написал он.

По словам Алексеева, в первое время вода будет идти с разным давлением, по мере наполнения системы она появится в домах. В течение дня ситуация стабилизируется.

Город Белово расположен в Кемеровской области примерно в 100 км от областного центра, в нем проживают свыше 110 тыс. человек.