Будут представлены семь монументов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Открытие в Калининграде парка исторических скульптур "Спасенная Европа", в котором впервые будут собраны копии уничтоженных в Европе памятников, состоится 1 сентября. Об этом в интервью ТАСС сообщила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

Проект парка предусматривает возведение копий семи монументов, в частности памятников маршалу Советского Союза Коневу в Праге, советско-польскому братству по оружию в Варшаве, генералу Ватутину в Киеве. Также предусмотрено создание информационно-мультимедийного ресурса и 3D-моделей уничтоженных памятников советским воинам-освободителям, а также других мемориалов, созданных на территории Восточной Европы и снесенных за последние годы.

Изначально открытие парка было намечено на день освобождения Кенигсберга от нацизма в апреле. "Почему было перенесено открытие парка? Первоначально планировалось открыть парк в преддверии 9 Мая. Но затем нам показалось более верным приурочить открытие памятника к дате, когда мы вспоминаем начало Второй мировой войны и нацистский поход на Европу. Поэтому открытие памятника состоится 1 сентября. Это будет символизировать освобождение Европы", - сказала Малышева.

Историк отметила, что создатели парка в дальнейшем готовятся к его расширению. "Это очень масштабный проект, очень интересный с точки зрения его осмысления и развития. Потому что сейчас в первую очередь это семь скульптур, которые были снесены наиболее демонстративно, с большим политическим резонансом. И эти семь памятников и их снесение - это, конечно, политические акции, потому именно они были положены в основу первой очереди. А так этот парк, безусловно, будет пополняться и будет включать в себя памятники с территориальной привязкой по странам Европы", - пояснила она.

Малышева подчеркнула, что проект парка "Спасенная Европа" не ограничивается только материальными объектами. "Это целая система виртуальных информационных программ и продуктов, которые позволяют окунуться в нашу историю, подтвержденную документально. В проекте используется очень много архивных документов, фотографий, используются материалы средств массовой информации, которые вот так совокупно еще никогда не были представлены нашей и зарубежной общественности", - заключила она.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.